إحالة طلب رفع الحصانة عن عمار غول على لجنة الشؤون القانونية

أحال مكتب مجلس الأمة طلب رفع الحصانة عن عمار غول على لجنة الشؤون القانونية بعد دراسة طلب وزير العدل.

وقد ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين إجتماعا لمكتب المجلس.

وقد خصص لدراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول.

طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية.

وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام.

المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية.

وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب.

على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.