إحالة قضية أويحي وخربوش للمحاكمة  بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد

قرر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد إحالة ملف قضية رجل الأعمال “خربوش” وإخوته للمحاكمة. والذي هو صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية. في انتظار برمجتها على قسم الجدولة في الأيام القليلة المقبلة

كما تتواجد قضية الحال، على مستوى الغرفة الخامسة لدى القطب المالي والإقتصادي. كما يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي. وولاة للجمهورية و21 شخصا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.

ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير. وهذا في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. كما يتابع في قضايا تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29. كما يتابعون في سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني. وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

اقرأ المزيد:

سيدي امحمد: 30 ألف دج غرامة للأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين بتهمة القذف

الشرطة تحجز أزيد من 7 قنطار من الكيف المعالج و392 ألف قرص مهلوس خلال شهر