إحالة متورطين في قضية تزوير و استعمال المزور في وصفات طبية أمام محكمة الشلف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي الأول بالشطية بأمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضية تزوير وإستعمال المزور.

ينحدرون من إحدى ولايات وسط البلاد، تبلغ أعمارهم بين 21و 24سنة،كانوا يزورون في وصفات طبية للحصول أدوية مصنفة كمخدر للمتاجرة و المشاركة في حيازة أقراص و مؤثرات عقلية.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات وردت إلى علم عناصر الشرطة ،تفيد بقيام السالفي الذكر بالتردد على صيدليات ببلدية الشطية لغرض الحصول على أدوية.

بعدالتحريات التي باشرتها الضبطية القضائية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم و ضبط بحوزتهم الوصفات الطبية المزورة، بعد إستكمال الإجراءاتأحيل المشتبه فيهم أمام محكمة الشلف .