إحالة مشروعي قانون المالية والإجراءات الجزائية على لجنتي المالية والشؤون القانونية بالبرلمان

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين ، اجتماعا برئاسة سليمان شنين ، لدراسة مشروعي قانون المالية والإجراءات الجزائية.

واستهل المكتب أشغال هذا الاجتماع بإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2020 وكذا مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 .

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين وذلك من أجل الشروع في دراستهما.

وخلال الاجتماع نظر المكتب في تصريحين بشعور مقعدي نائبيين اثنين بسبب الاستقالة.

كما تك دراسة طلبا تقدمت به لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية من أجل تنظيم يوم دراسي .