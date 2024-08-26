إحالة مطرب مصري للتحقيق بسبب تونس

أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطرب حسن شاكوش عن العمل لحين مثوله أمام الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات غدا الثلاثاء.

وجاء في بيان صحفي لنقيب المهن الموسيقية: “وصلني فيديو يوم الخميس الماضي لحسن شاكوش، يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة، ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين”.

وأضاف مصطفى كامل: “أزعجني بشدة ما سمعته وما تضمنه نصف الفيديو من أقوال غير مسؤولة، وصدفة ودون ترتيب وأثناء إحيائي لحفل بمدينة العلمين الجديده في اليوم نفسه ليلاً، وجدت حسن شاكوش ينتظرني قبل صعودي للمسرح”.

وتابع: “وبروح الأب، التي حاولت أن تكون سمة من سمات هذه المرحله في إدارتي لشؤون النقابة، سألته: ما هذا الفيديو الذي تم بثه، وهل تعلم عاقبة هذا الكلام وتأثيره على علاقات البلاد الشقيقة، وبرر لي هذا التصرف من وجهة نظره، وعارضت كل ما جاء على لسانه من مبررات”.

وأكد مصطفى كامل، أنه أوضح لشاكوش، بأنه يجب عليه وبسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه اعتذارا واضحا عما بدر منه، من عبارات لا تليق ولا يصح إطلاقا أن يتم الحديث عنها، لما لها من عواقب نحن في غنى تام عنها”.

وتابع أنه بعد ساعات قام بإرسال فيديو يعتذر فيه عما حدث، لكنه يحمل في طياته المضمون نفسه والشكوى مما حدث معه، فخاطبته برسالة واضحة، أبلغه بتصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه دون ذكر أي عبارات تخص الواقعه.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه بناء على ما تقدم، قرر بصفته نقيبا للمهن الموسيقية تحويل الفنان حسن شاكوش للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام السادة في الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ما تراه مناسبا.

يذكر أن حسن شاكوش كشف خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل، عدم رضاه عن طريقة معاملته في مطار دولة تونس، مؤكدا أنه لن يذهب مجددا لإحياء الحفلات هناك.