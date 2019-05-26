إحالة ملفات كل من أويحيى.. سلال.. عمار غول و9 آخرين على المحكمة العليا

أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، ملفات كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عمار غول، عمارة بن يونس، الى النائب العام لدى المحكمة العليا.

وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فقد تم إحالة ملفات 11 وزيرا، وملف والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، الى النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا في شأن وقائع ذات طابع جزائي.

ويتعلق الامر بكل من عبد الغاني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القدر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيى.

وأضاف بيان مجلس قضاء الجزائر، ان المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.