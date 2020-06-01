إحالة ملفات 7 تجار أمام القضاء انتهكوا القرار الولائي للحجر الصحي في معسكر

تمكنت عناصر أمن دائرة المحمدية بمعسكر أواخر شهر ماي المنصرم خلال عمليات عبر شوارع المدينة، من ضبط أصحاب سبعة محلات تجارية في حالة تلبس بانتهاك القرار الولائي المتعلق بغلق بعض الأنشطة التجارية للحد من انتشار وباء كورونا ، معرضين بذلك حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر.

وتنوعت أنشطتهم التجارية بين بيع الألبسة والأحذية، بيع الأجهزة الكهرومنزلية و بيع الحلويات التقليدية، ليتم تحويل المخالفين إلى مقر أمن الدائرة، أين أنجزت ضدهم إجراءات قضائية.

وقدموا أمام العدالة التي أصدرت في حقهم غرامات مالية و عقوبة حبس موقوفة النفاذ.