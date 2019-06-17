إحالة ملف أويحيى ويوسفي وجودي في قضية سوفاك إلى النائب العام

أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد،ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزيرين السابق والأسبق للصناعة والمالية يوسف يوسفي وكريم جودي

المتابعين في قضية سوفاك على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة،للنظر في ملفاتهم بما يراه مناسبا وفقا للقانون،بحكم مناصبهم أثناء الوقائع.

وأشار بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، أن قاضي التحقيق وجه الإتهام لـ15 متورطا في قضية سوفاك بينهم عولمي وأخويه،

إلى جانب 12 إطارا 7 منهم تابعين لوزارة الصناعة والمناجم، و5 آخرين تابعين للمصرف العمومي “بنك القرض الشعبي الوطني”.

وأودع قاضي التحقيق في قضية الحال المتهم الرئيس مراد عولمي الحبس المؤقت إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للبنك ومدير

مركزي بذات البنك، و3 إطارات من وزارة الصناعة، فيما وضع 7 إطارات آخرين متابعين في الملف تحت نظام الرقابة القضائية.