إحالة ملف اويحيى في قضية ملزي على المحكمة العليا

كما اودع قاضي التحقيق حميد ملزي الحبس المؤقت.
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فتحت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية تبسة، تحقيـقا معمقا بخصوص قضية الاختلاس وتبديد المـال العام
ضد المدير السابــق لبنك التنميــة المحلية…
أشرف العميد سلمان قويدر قائد الفرقة الأولى المدرعة، اليوم ، على مراسم تخرج الدفعة الثانية للسنة الدراسية 2018/2019 طلبة رتباء وطلبة جنود متعاقدين بالمركز الأول…
أشرف اللواء لحاج لعروسي جمال على مراسم تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2018-2019، أمس، بمدرسة ضباط الصف للإشارة تيارت الشهيد حمايدية الطاهر.
بعد تقليد الرتب للطلبة المتخرجين…
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