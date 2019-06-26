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إحالة ملف اويحيى في قضية ملزي على المحكمة العليا

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إحالة ملف اويحيى في قضية ملزي على المحكمة العليا
بقلم م . فيصل

أمر مساء اليوم الأربعاء قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بإحالة ملف الوزير الاول السابق أحمد اويحيى في قضية ملزي على المحكمة العليا.

كما اودع قاضي التحقيق حميد ملزي الحبس المؤقت.


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