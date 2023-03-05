إحالة ملف براقي أرزقي للمحاكمة في قضية فساد

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد ملف قضية الوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي. وأكثر من 65 متهم للمحاكمة في ملف فساد جديد يتعلق بالوكالة الوطنية للسدود و التحويلات anbt. في نسخته الثانية وذلك بعد ابرامه صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون.

ووجهت لبراقي ارزقي وأكثر من 65 متهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه. من بينها منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح.

وكشفت مصادر النهار انه تمت احالة الملف على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية و سيتم برمجة محاكمة المتابعين في الملف الاسبوع المقبل.