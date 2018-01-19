بعد 40 يوما من صدور قرار غرفة الاتّهام، المؤيد لأمر قاضي التّحقيق بالبليدة، والقاضي بانتفاء وجه الدّعوى بالنّسبة لثلاث متهمين.

وإحالة 45 متهما على المحاكمة في قضية فندق “بلاس”.

تقرّر بمجلس قضاء بالبليدة أمسية أمس الخميس، بإعداد مذكّرة الطّعن بالنقض في جزء من القرار المتعلّق بانتفاء وجه الدّعوى، بخصوص 3 متهمين المفرج عنهم منذ بداية القضية في 9سبتمبر 2017.

وإبقاء 22 متهم موقوف منذ نفس التاريخ على ذمّة التحقيق إلى غاية فصل المحكمة العليا في الطعّن بالنقض و الذي قد يدوم لسنوات .

وكشفت مصادر “النهار أونلاين”، أن القرار جاء دون تبليغ أطراف الدعوى بالتصريح بالطعن الذي كان منذ شهر.

وهذا ما اعتبره المصدر نفسه، خرقا لنص المادة “510 “من قانون الإجراءات الجزائية وضربا للحائط، لتصريحات وزير العدل حافظ الأختام ” الطيب لوح”.

القاضي والهادف لحماية الحريّات الفردية وحقوق الإنسان.

وكانت قضية ” فندق بلاس” قد تطرّق إليها “النّهار أونلاين” الأسبوع الفارط، بخصوص بقائها حبيسة الأدراج منذ أشهر.

دون إحالة الملف على العدالة، وهو ما أثار حفيظة أهالي المتّهمين الموقوفين، وقرّروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء البليدة