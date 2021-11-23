إحالة ملف وزير السكن السابق طمار رفقة فارس سلال على المحاكمة

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بإحالة ملف وزير السكن السابق طمار وحيد. برفقة فارس سلال نجل الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال.

كما يتعلق ملف القضية بمنح وحيد طمار بصفته والي ولاية مستغانم سابقا بمنح عقارات بدون وجه لسلال فارس. المتهم في قضية الحال على ان تبرمج القضية للمحاكمة في الايام المقبلة .

واستفاد فارس من أرض بموجب محضر محرر بتاريخ 15 ديسمبر 2016 لإنجاز مشروع وحدة لصناعة البسكويت والشكولاطة بالمنطقة الصناعية البرجية. كما قام سلال فارس صاحب مؤسسة sarl star food برهن العقار لدى الموثق بالعاصمة بتاريخ 24 جانفي سنة .2019 مع عقد مبرم بينه وبين بنك الجزائر الخارجي ووكالة 112 لضمان واستحقاق قرض بنكي طويل المدى يقدر ب 2.560.915.000 دج. والمستفيد من قطعة أرض بالمنطقة السياحية البرجية مساحتها 90000 متر مربع لإنشاء مصنع للبسكويت والشكولاكة. وهذا بموجب محضر اجتماع مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 مجمد بقرارا الإستفاذة رقم 117 بتاريخ 15 جانفي 2017 ممضي من قبل الوالي السابق طمار عبد الوحيد .

كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالفساد، وهي منح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية.

ورفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر جوان الماضي الإفراج عن فارس سلال نجل الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال. ووزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار بصفته والي مستغانم السابق لمتابعتهما في قضية فساد جديدة.

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