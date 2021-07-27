إحالة منظمي الأعراس والمآتم على العدالة في تيارت

وجه والي ولاية تيارت تعليمات الى مختف المصالح الأمنية بإحالة جمع المسؤولين عن تنظيم الأعراس والمآتم على العدالة بعد أن شوهد عدم تقيد الكثيرين بالتدابير الوقائية لمحاصرة وباء الكورونا.

ويأتي قرار والي الولاية محمد أمين درامشي، كإجراء وقائي بعد ارتفاع الإصابات على المستوى الوطني كون ولاية تيارت غير معنية بالحجر الصحي الذي أُعلن عنه قبل يومين من طرف السلطات العليا.

كما وجه ذات المسؤول تعليمات لمصالح الأمن ومديرية التجارة والمصالح الفلاحية ومديرية النقل ومديرية الشباب والرياضة بمعاقبة كل من يخالف الإجراءات كتلك المتعلقة بإلزامية ارتداء الكمامات في كل الاماكن العمومية ومواصلة عمليات التعقيم والمنع التام لكل التجمعات لمحاصرة الوباء.