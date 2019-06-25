إحالة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ على التقاعد

وقّع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مراسيم إنهاء مهام ولاة وإحالتهم على التقاعد.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق لـ 22 أفريل 2019.

تم إنهاء مهام الواليين محمد بلكاتب في ولاية الطارف وفريد محمدي في ولاية سوق أهراس.

بالإضافة إلى إنهاء مهام أحمد مقلاتي في ولاية الأغواط وناصر معسكري في ولاية سطيف لإحالته على التقاعد.

كما تم إنهاء مهام والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ في ولاية الجزائر لإحالته على التقاعد ومحمد سلماني في ولاية بومرداس.