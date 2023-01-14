إحالة ياسمين عز على التحقيق بتهمة الانحياز للرجل!

أحالت نقابة الإعلاميين في مصر الإعلامية ياسمين عز، على التحقيق، استجابة لشكاوى تتعلق بتصريحاتها المثيرة للجدل حول علاقة المرأة المصرية بزوجها.

وعلقت ياسمين عز، على هذا القرار، حيث أبدت دهشتها لأنها لم تطلب إلا الحفاظ على كيان الأسرة وسيادة الاحترام بين الزوجين.

وقالت عز، في أول ظهور لها ببرنامج كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر: “هو أنا لما أقول احترموا الراجل وأمدح فيه لأنه شقيان وتعبان وأقول بلاش الصوت العالي والندية والمناطحة يبقى كلامي وحش. ولما يقوموكي على الراجل ويسخنوكي عليه يبقى رز بلبن”.

مضيفة: “هذا البرنامج المحترم قائم على احترام كيان الأسرة والحفاظ على استقرارها. والقضاء على الندية والتطاول بين الأزواج وترسيخ مبادئ المحبة والسكن والرحمة”.

وتابعت عز: “فيه برامج متنوعة اختار إللي أنت حابب تتفرج عليه. لأن حرية الرأي مكفولة للجميع وإرضاء الناس غاية لا تدرك. وإحنا مش مضطرين نحب بعض لكن مجبرين نحترم بعض”.

ووجهت ياسمين عز، الشكر للمحامين الذين تطوعوا للدفاع عنها بعد إحالتها للتحقيق.

وقالت عز: “بشكر من قلبي كل المحامين إللي تطوعوا للدفاع عني لأني لقيت أسطول محامين بيدافع عني. واتخطيت وقلبي فرح بشكركم وبشكر رجالة البلد. وبشكر الصحافة والصحفيين”.

وأصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر أمس الجمعة قراراً بإحالة ياسمين عز، للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان رسمي: “إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة. بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة”.

المجلس القومي للمرأة يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز

وسبق أن أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر، عن رفضه واستيائه من المحتوى، الذي اعتبره المجلس “مسيئاً”، عبر برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر للمذيعة ياسمين عز.

وقال القومي للمرأة، أن محتوى البرنامج، يمثل إهانة وتحقيراً وتقليلاً من شأن المرأة المصرية، ويضر بها.

كما يعد محتوى موجهاً لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

وكشف “القومي للمرأة” عن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج.

حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.