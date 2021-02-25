إحالة 12 حراقا على محكمة الشلف

أحال شرطة أمن دائرة المرسى بالشلف أمام محكمة تنس، 12شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة، ينحدرون من الولايات المجاورة.

وهذا عن قضيتي تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني للحصول على منفعة مالية، ومغادرة الوطن بصفة غير شرعية.

القضية تمت بعد إستغلال لمعلومات مفادها وجود شخص قام رفقة شركائه بجمع مبلغ مالي يقدر بـ 130 مليون.

وهذا لغرض شراء قارب صيد ومستلزمات تستعمل في الهجرة الغير شرعية عبر البحر.

وتم توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا بصدد تنظيم عملية هجرة عبر البحر عبر أحد الشواطيء بمدينة المرسى، بقارب خشبي مزود بمحرك.

ليتم تحويلهم لذات المصلحة لاستكمال التحقيق، وإنجاز الملفين الجزائيين في حقهم، أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.