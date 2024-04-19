إحالة 14 ملف فساد إلى العدالة منذ أكتوبر 2023

كشفت سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته. عن إحالة 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية و ذلك منذ أكتوبر الماضي.

وقالت مسراتي في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات “مبارك جرفي”. حول “دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته”. إنّه من المحتمل إحالة ملفات أخرى للعدالة للتحقيق فيها بعد الاجتماع المنتظر لمجلس السلطة ذاتها في دورته العادية الأسبوع المقبل.

وأشارت مسراتي إلى أن هنالك عددا من قضايا الفساد التي تم الحديث عنها مؤخرا كانت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد وراء تحريكها. لافتة إلى أنّ السلطة تلقت نحو 1400 تبليغ عن شبهات فساد تمّت دراستها على مستوى خلية خاصة. بينما أشارت إلى التحفظ فيما يتعلق بالملفات التي لا تثبت فيها قرائن الفساد.

وبشأن أهمية الرقمنة في مكافحة الفساد، ذكرت مسراتي أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كان قد أسدى تعليمات صارمة من أجل التسريع في التحول الرقمي للقطاعات الوزارية والقطاعات العامة. ما سيمكّن من محاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن. مشيرة إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته انخرطت مبكرا في هذا المسعى.

وذكرت مسراتي في سياق ذي صلة، أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد إطلاق منصة أخرى تتعلق بالتصريح بالممتلكات.