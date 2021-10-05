إحالة 19 مشتبه فيه في تخريب مقر الأفلان على قاضي التحقيق  

تم اليوم الثلاثاء، إحالة 19 مشتبها فيهم، تحطيم وتخريب مقر حزب الأفلان على قاضي التحقيق. واستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، الى المشتبه فيهم في القضية.

وحسب ما أوردته مصادر “النهار”، فإن مثول المشتبه فيهم الـ19، من بينهم أعضاء باللجنة المركزية، وأمناء محافظين بالحزب سابقا، لاجل مواجهة تهم تتعلق باقتحام مقر الحزب بالقوة، عم طريق الكسر والتحطيم.

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وتأتي تقديم الأطراف امام الجهات القضائية، في أعقاب تعرض مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة للتخريب والتحطيم، من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، للمطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي بعد أن رفض الأخير استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد.

لتتحول بعدها تصعيدا عقب نشوب تجاذبات بين بعجي ومعارضيه حول شرعية قيادته للحزب.

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