إحالة 273 شخصا على النيابة العامة بتهمة تزوير ملفات السكن في المسيلة

أمر والي ولاية المسيلة، بإحالة 273 شخصا، صدرت أسماؤهم بقوائم السكن الاجتماعي على النائب العام بمجلس القضاء،بتهمة تزوير ملفات السكن.

وحسب بيان تحرز النهار اون لاين على نسخة منه، فإن الأشخاص متورطون في تزوير الملفات والتصريح الكاذب وإخفاء وثائق إدارية.

ومست المتابعات القضائية الأشخاص المخالفين كل من بلدية المسيلة بـ247 مخالفا، و9 في سيدي عيسى، و7 ببوسعادة.

بالإضافة إلى 5 أشخاص في بلدية ولتام و3 مخالفين بسوامع، وآخرين في بني يلمان.

وأضاف البيان ذاته،أن العملية والتحقيقات متواصلة حتى يذهب السكن إلى مستحقيه الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة ومعاقبة المخالفين للقانون.