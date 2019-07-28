إحالة 3 ولاة سابقين لتيبازة على المحكمة العليا بتهمة نهب العقار الفلاحي

أحال مجلس قضاء تيبازة، ملف 3 ولاة سابقين لولاية تيبازة على المحكمة العليا في قضية ذات طابع فلاحي.

وحسب بيان لمجلس قضاء تيبازة، فإن الوقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.

ويتعلق الامر بكل من العياضي مصطفى، قاضي عبد القادر وغلاي موسى، حيث ان الثلاثي المذكور يتمتع بامتياز التقاضي.

كما جاء في ذات البيان، أن الولاة الثلاثة تم اخضاعهم إلى إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة.