إحالة 336 مخالف للحجر على القضاء ووضع 115 مركبة في المحشرفي تيارت

أوقف عناصر الشرطة بأمن ولاية تيارت منذ إنطلاق إجراءات الحجر الصحي 336 شخصا وإحالتهم للقضاء .

عملية التوقيف تمت لمخالفتهم اجراءات الحجر الجزىي الذي يبدا من الساعة السابعة مساء الى الساعة السابعة صباح.

في حين وضعت ذات المصالح في المحشر 151 مركبة لعدم تقيد اصحابها بالاحراءات رغم التحذيرات التي تطلقها مختلف المصالح .

بينما حجزت مصالح امن الولاية 16 دراجة نارية، تم وضعها هي الأخرى في المحشر لنفس السبب.

وجددت مصالح الأمن دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالتداببر الاحترازية والوقاية من اجل سلامتهم.