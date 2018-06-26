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إحالة 5 أشخاص على النيابة بعد نشرهم لأسئلة “الباك” على الفايسبوك

أخبار الجزائر
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إحالة 5 أشخاص على النيابة بعد نشرهم لأسئلة “الباك” على الفايسبوك
بقلم سليم دريد

تمكنت مصالح الأمن بولاية تبسة من توقيف 5 أشخاص قاموا بنشر وتداول أسئلة شهادة البكالوريا على “الفايسبوك” وقدمتهم للمثول أمام النيابة العامة.

وذكرت مصادر “النهار” نقلا عن مصادر أمنية، أن عملية تحديد هوية المشتبه فيهم تمت عقب التحقيق التقني المنجز من طرف نفس الفرقة التي رصد محققوها عمليات النشر والتداول لمواضيع امتحان شهادة البكالوريا.

مضيفة إلى أنه قد تمت صباح اليوم عملية تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن التحقيق جاري مع 14 شخصا آخر من طرف فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية للشرطة.


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