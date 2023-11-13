إحالة 68 موظفا على العدالة من بينهم مدير التربية السابق بباتنة

تم مؤخرا إحالة 68 موظفا بقطاع التربية بولاية باتنة على العدالة للفصل في قضية السكنات الوظيفية التي احتلوها بطريقة غير قانونية. كون وظائفهم ليست مذكورة في مدونة وزارة القطاع للمعنيين بالسكنات الوظيفية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه من بين هؤلاء مدير التربية السابق علقمة بوراس. الذي إحتل هو الآخر سكنا وظيفيا بعد إنهاء مهامه من طرف وزير التربية. بسبب سوء التسيير والخروقات القانونية الكبيرة التي قام بها خلال فترة تواجده على رأس قطاع التربية بباتنة. من بينها منح 203 سكنا وظيفيا لغير مستحقيها بطريقة عشوائية.