إحباط أربع محاولات هجرة غير شرعية بمستغانم خلال يومين

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية بمستغانم من إحباط 04 محاولات للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار يومي 24 و25 أكتوبر.

وكانت العملية الأولى على الساعة التاسعة والنصف ليلا، وبناءً على معلومات مؤكدة وردت إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

مفادها محاولة قيام بعض الأشخاص بالهجرة غير شرعية، بعد تنشيط عنصر الاستعلانات وتشكيل دورية مدعمة.

تمكنت فرقة الدرك الوطني بحجاج، من العثور على قاربي صيد بدون رقم مهيأة للهجرة غير شرعية عن طريق البحر.

من طرف أشخاص مجهولين، بشاطئ حجاج رقم01 و02.

وفي عملية أخرى اليوم الخميس على الساعة الخامسة والنصف صباحا، وفي إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبناءً على معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، مفادها محاولة قيام بعض الأشخاص بالهجرة غير شرعية.

عن طريق البحر، ليتم تنشيط الاستعلامات تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي لخضر من العثور على قارب نزهة مجهز.

بمحرك به ثمانية 08 دلاء بلاستيكية بسعة 25 لتر معبأة بمادة البنزين، وسط المياه بالقرب من الشاطئ سداوة قرية عين إبراهيم.

ببلدية سيدي لخضر ولاية مستغانم مع توقيف خمسة أشخاص كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية كلهم ينحدرون من ولاية مستغانم.