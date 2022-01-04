إحباط أزيد من مليون و200 ألف محاولة قرصنة مواقع إلكترونية جزائرية

كشف رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية العميد تيتوش نبيل يوسف، في حوار مع مجلة الجيش. عن إحباط مليون و242 ألف و801 محاولة هجوم وقرصنة من مختلف أنحاء العالم استهدفت مواقع إلكترونية.

وقال العميد تيتوش إن النتائج التي تم بلوغها بالمقارنة مع الاهداف المسطرة مرضية ومقبولة على العموم. بالنظر الى بعض الصعوبات، لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ العقود مع الشركاء الأجانب. بسبب تفشي كوفيد-19.

وحسب المتحدث، فقد تم تزويد المخابر التعليمية المتخصصة ومخابر اللغات وتلك الخاصة بالطلبة الضباط العاملين بأحدث الوسائل والأجهزة البيداغوجية. المعتمدة في مجال التكوين، من بينها محاكيات متخصصة بمعايير دولية لاستعمال واستخدام وسائل وأدوات الحرب الالكترونية.

وتم تعزيز المدرسة العليا للإشارةـ بأكاديمية سيسكو التي تقدم حاليا تكوينا عالي المستوى في تسيير وتأمين الشبكات.

وعلى صعيد الانتاج، تم تجهيز الدائرة بوسائل وتجهيزات جد متطورة تستجيب للمعايير الدولية. مما يؤهلها اليوم الى إنتاج كميات معتبرة من المعدات التي من شأنها تلبية بشكل فعال احتياجات المستخدمين.

كما تم توفير ورشتين ميكانيكيتين مجهزتين بآلات تحكم رقمية عالية الدقة. تستخدم لتصنيع الأجزاء وقطع الغيار الميكانيكية اللازمة في مجال التصليح والصيانة.

كما أن دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية بصدد إبرام عقود تطوير بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. في جال تكنولوجيا الاعلام والاتصال.

فضلا عن ذلك، وبفضل نقل الخبرات تم اكتساب رصيذ كاف من الخبرة التي تمكننا من تطوير جيل جديد من وسائل. الاتصالات بداية من مرحلة التصميم الى غاية مرحلة التركيب والتشغيل.

وتتوفر الدائرة على مؤسسة لإنتاج الألياف البصرية تعد فريدة من نوعها في إفريقيا.

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