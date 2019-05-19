إحباط إبحار سري لـ 10 “حراقة” من ضمنهم إمرأة بوهران

تمكنت عناصر من أمن عين الترك بوهران من الإطاحة بـ10 شباب تتراوح أعمارهم مابين 20سنة و36سنة، كانوا بصدد الخروج

في مغامرة إبحار سري نحو السواحل الإسبانية إنطلاقا من إحدى الشواطئ، وفق بيان لذات المصالح، اليوم الأحد .

الحراقة العشرة الذين كانت من ضمنهم إمراة ينحدرون من الولايات الوسطى للوطن تم الإيقاع بهم من طرف عناصر الأمن إستغلالا

لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لمجموعة من الشباب على مستوى قطاع الإختصاص كانوا يحملون أمتعة خفيفة، يضيف المصدر .

حيث وبعد مباشرة التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة، تم إكتشاف أن هذه المجموعة كانت بصدد مغادرة التراب الوطني

عبر رحلة إبحار سري بتواطؤ شخص أجنبي يقيم بخارج الوطن، أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن إلقاء القبض عليهم

على مستوى شاطئ “سان جرمان” بعين الترك، حيث وبعد إخضاعهم لعملية تفتيش تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة

قدرت بـ 1390 أورو، ليتم بعد إقتيادهم إلى مقر الأمن وإخطار وكيل الجمهورية أين تم تحرير ضدهم إجراء قضائي.