إحباط إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 37 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطارا و96 كيلوغرام. من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع ضبط 2,5 كيلوغرام من مادة الكوكايين. و636.307 قرص مهلوس. خلال الفترة الممتدة من 30أكتوبر إلى 05 نوفمبر 2024.

وحسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني، تم ضبط 3 بنادق رشاشة و كمية من الذخيرة. وأغراض أخرى في عمليتين نوعيتين بكل من إليزي وتمنراست. وتوقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وتندوف. 120 شخصا وضبطت 34 مركبة و79 مولد كهربائي و58 مطرقة ضغط و04 أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وحسب ذات المصدر، تم توقيف 08 أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد و2 مسدسين آليين و12.903 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 57,57 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 226 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع؛ بالغضافة إلى توقيف 368 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور