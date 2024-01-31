إحباط إدخال أزيد من 12 قنطار من الكيف عبر الحدود

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 57 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطار و 57 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي 2024.

وأوضح ذات المصدر “أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 57 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطار. و 57 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 211883 قرص مهلوس”.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت 95 شخصا. وضبطت 33 مركبة و 186 مولدا كهربائيا و 144 مطارق ضغط و 40 قنطار من خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 36 شخصا آخر وضبط 08 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات. وكذا 22113 لتر من الوقود و168 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و175 قنطار من النفايات النحاسية و26 قنطار من مادة التبغ و 345758 وحدة من الألعاب النارية. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

توقيف 7 عناصر داعة للإرهاب و إحباط محاولات “حرقة”

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف سبعة (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات مختلفة. فيما تم إحباط محاولات هجرة سرية.

وأشار بيان وزارة الدفاع أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت سبعة (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات مختلفة.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية. وإنقاذ 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيماتم توقيف 569 مهاجرا غير شرعي. من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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