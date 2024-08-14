إحباط إدخال أزيد من 3 قناطير كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 49 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و70 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط 5,60 كيلوغرام من مادة الكوكايين و683 308 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام. 415 شخص وضبطت 11 مركبة و71 مولد كهربائي و(62) مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات. تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 24 شخصا آخر وضبط 5 بنادق صيد رشاش من نوع كلاشنكوف ومسدسين آليين. و35305 لتر من الوقود و62,67 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. بالإضافة إلى 46,8 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 285 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

توقيف 1172 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.