إحباط إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال أربعة (04) قناطير وتسعة (09) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (116773) قرص مهلوس حسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي. خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 سبتمبر 2023.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي تمكنت من توقيف ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وكذا كشف وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(04) قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة.

كما أوضح ذات المصدر أنه تم بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، توقيف (66) شخصا وضبطت (21) مركبة و(146) مولدا كهربائيا. و(84) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(10) قناطير من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (37) شخصا آخر وضبط (24) بندقية صيد و(152) قنطار من مادة التبغ و(56) طن من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة و(31938) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك. محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (29613) لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف، يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (77) شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (87) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.