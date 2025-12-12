إعــــلانات
أخبار الجزائر

إحباط إدخال أزيد من 41 ألف قرص إكستازي عبر ميناء بجاية

بقلم نادية بن طاهر
إحباط إدخال أزيد من 41 ألف قرص إكستازي عبر ميناء بجاية
  • 117
  • 0

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “حاج حداد” بميناء بجاية، من إحباط محاولة إدخال 41.722 قرص إكستازي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، كانت الكمية مخبأة بإحكام داخل 24 علبة مصبرات. ضمن أمتعة مسافر على متن سيارة نفعية قادمة عبر باخرة أجنبية من ميناء سات الفرنسي.

وتم حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل، مع توقيف المخالف وتقديمه للجهات القضائية المختصة.

وأكدت هذه العملية، التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة. بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وتعكس جاهزية الأفراد ويقظتهم لحماية الأمن والصحة العموميين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/GFOOj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer