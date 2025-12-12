إحباط إدخال أزيد من 41 ألف قرص إكستازي عبر ميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “حاج حداد” بميناء بجاية، من إحباط محاولة إدخال 41.722 قرص إكستازي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، كانت الكمية مخبأة بإحكام داخل 24 علبة مصبرات. ضمن أمتعة مسافر على متن سيارة نفعية قادمة عبر باخرة أجنبية من ميناء سات الفرنسي.

وتم حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل، مع توقيف المخالف وتقديمه للجهات القضائية المختصة.

وأكدت هذه العملية، التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة. بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وتعكس جاهزية الأفراد ويقظتهم لحماية الأمن والصحة العموميين.