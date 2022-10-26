إحباط إدخال أزيد من 5 قناطير كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة.

ويأتي هذا في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية. 46 تاجر مخدرات.

بالإضافة إلى ذلك أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. تُقدر بـ 5 قناطير و58 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما وضبطت 102308 قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 79 شخصا وضبطت 39 مركبة. و107 مولدات كهربائية و71 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن.

كما حجزت 23,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تم توقيف 29 شخصا وضبط 9 بنادق صيد.

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