إحباط إدخال أزيد من 7 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، من إحباط إدخال أزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 26 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 07 قناطير و 22 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (65005)قرص مهلوس.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي وجانت. 172 شخصا وضبطت 18 مركبة و 109 مولدات كهربائية و 105 مطارق ضغط. و 05 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ذات المصدر.

وحسب ذات البيان، تم توقيف 16 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة FMPK وبندقية نصف آلية وبندقية صيد و 7466 لتر. من الوقود و 71 قنطار من مادة التبغ و 2482 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 267 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية. الصنع، بالإضافة إلى توقيف 150 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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