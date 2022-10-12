إحباط إدخال أزيد من 8 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. قدرت بأزيد من 14 قنطارا من الكيف المعالج.

وحسب حصيلة أوردتها، وزارة الدفاع الوطني، فإن فإن العمليات جاءت في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة. أين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 سبتمبر. 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر الوطن. في حين ضبطت مفرزة أخرى بالمنيعة، بندقية رشاشة FMPK و(535) طلقة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية. 39 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. تقدر بـ14 قنطار و17 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 121015 قرصا مهلوسا”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 100 شخص وضبطت 38 مركبة و312 مولدا كهربائيا. بالإضافة كذلك إلى 155 مطرقة ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن و30 طن خليط خام الذهب والحجارة. كما حجزت كميات من المتفجرات ومعدات تفجير.

كما أشارت الحصيلة، إلى أنه تم توقيف 30 شخصا وضبط 7 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ36,5 طن. وكذا 73 قنطار من مادة التبغ. و10971 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا بكل من الأغواط وبسكرة والوادي وبرج باجي مختار وسطيف وباتنة ووهران”.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك إحباط محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر بـ29660 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست والوادي”.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية. وأنقذوا 209 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 165 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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