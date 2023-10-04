إحباط إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 08 قناطير و40 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 251849 قرص مهلوس.

حسب بيان للوزارة، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود. تُقدر بـ 28083 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 279 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 366 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.