إحباط إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، من احباط محاولات إدخال 8 قناطير و9 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (336075) قرص مهلوس، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أوت 2023 .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و09 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 336075 قرص مهلوس.

كما تمكنت مفرزة للجيش، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير 1 مخبأ يحتوي على 20 قذيفة مضادة للدبابات. و12 قنبلة يدوية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى. فيما تم توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة.

وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 506 شخصا. وضبطت 23 مركبة و133 مولدا كهربائيا و82 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. و65 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 19 شخصا آخرين وضبط 16 بندقية صيد و1 مسدس آلي و2070 خرطوشة بالإضافة إلى 3,62 قنطار من مادة التبغ. و23,12 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 61355 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف والوادي.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 119 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.