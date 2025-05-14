إحباط إدخال أكثر من 2 قنطار من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 2.80 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم ضبط 1,86 كيلوغرام من الكوكايين و830.214 قرص مهلوس، عبر النواحي العسكرية.

فيما تم توقيف 270 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت، وضبط 33 مركبة. و250 مولدا كهربائيا و124 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب. والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب البيان نفسه.

بالإضافة إلى توقيف 14 شخصا آخر وحجز مسدس آلي و11 بندقية صيد و77.760 لتر من الوقود، و60 قنطار من مادة التبغ. و17,2 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة، يضف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 203 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 1049 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، وفق البيان نفسه.

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