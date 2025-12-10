إحباط إدخال أكثر من 26 قنطار كيف وتوقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية

.تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 59 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 26 قنطار و 15 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، في الفترة من 03 إلى 09 ديسمبر 2025، تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، وتوقيف 59 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 26 قنطار و 15 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب، كما تم ضبط 19 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 455.658 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 276 شخصا وضبطت 28 مركبة و299 مولدا كهربائيا و221 مطرقة ضغط. و3 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وخلال عمليات متفرقة تم توقيف 15 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. و5 بنادق صيد و6.570 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 7,5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 392 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 351 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

