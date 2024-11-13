إحباط إدخال قرابة 10 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت وحدات مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06إلى 12 نوفمبر 2024. من تنفيذ عدة عمليات مكنت من توقيف 32 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قرابة 10 قناطير من الكيف. المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة. الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 32 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 09 قناطير و81 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (11,76 كيلوغرام من مادة الكوكايين و116.824 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز من الجيش الوطني الشعبي 17عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 120 شخصا وضبطت 42 مركبة و203 مولد كهربائي و185 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 20 أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد و2 مسدسين آليين و33.230 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 58 قنطار من مادة التبغ و 63 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 413 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 314 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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