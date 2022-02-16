إحباط إدخال قرابة 10 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 14 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وفي حصيلة لوزارة الدفاع، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فيفري، فقد قدرت الكمية المحجوزة،بـ 9 قناطير و29,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 23 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 68,5 كيلوغرام من نفس المادة و(1,140) كيلوغرام من مادة الكوكايين.

بالإضافة إلى (603299) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت ذات المفارز 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في حين ضبطت مفرزة أخرى كمية من الذخيرة الحربية تُقدر بـ 943 طلقة من مختلف العيارات، خلال دورية استطلاعية بجانت.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (158) شخصا.

الى جانب ضبط 14 مركبة و196 مولدا كهربائيا و137 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 20 شخصا آخر وحجز 13 بندقية صيد و 37 قنطار من مادة التبغ و 28036 وحدة من مختلف المشروبات و2351 هاتف ذكي

بكل من سطيف وباتنة وقسنطينة وبسكرة والأغواط والطارف ومسيلة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 33490 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (184) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 111 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وورقلة وإن أمناس والوادي وتندوف.

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