إحباط إدخال قرابة 4 قناطير من “الكيف” مغربي المصدر

كشفت وزارة الدفاع الوطني، في حصيلة لها من 5 إلى 11 نوفمبر، عن توقيف 61 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و44 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وإضافة إلى هذه الكمية من الكيف المعالج، تم ضبط كيلوغرامين من مادة الكوكايين و412.013 قرص مهلوس.

في حين، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 664 شخصا وضبط 20 مركبة و319 مولدا كهربائيا. و171 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 20 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة و6 بنادق صيد و71.645 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 10 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 165 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. توقيف 380 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

