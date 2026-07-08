إحباط إدخال قنطارين من “الكيف” وتوقيف 33 تاجر مخدرات

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 07 جويلية 2026، في كامل التراب الوطني. فقد تم توقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفيما يخص محاربة الجريمة المنظمة، فقد تم توقيف 33 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 2.13 قنطار من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. ضبط 1.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 255.183 قرص مهلوس. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. كما تم توقيف 308 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام. وحجز 27 مركبة و203 مولد كهربائي و156 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما توقيف 11 شخص آخر وضبط 3 بنادق صيد و31.485 لتر من الوقود. و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 208 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف (333) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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