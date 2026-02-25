إحباط إدخال قنطارين من الكيف وضبط أكثر من 7 كلغ كوكايين

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 49 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال قنطارين 89 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تمّ ضبط 7,49 كيلوغرام من مادة الكوكايين و582.961 قرص مهلوس. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 334 شخصا. وضبطت 33 مركبة و150 مولد كهربائي و102 مطرقة ضغط، وجهازي كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما جرى توقيف 21 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة وبندقية صيد و18.147 لتر من الوقود و 366 قنطار من مادة التبغ و55 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 254 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف 280 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.