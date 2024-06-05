إحباط إدخال قنطار “زطلة” عبر المغرب وضبط أزيد من نصف مليون قرص مهلوس

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف (71) تاجر مخدرات من قبل مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية

وتم إحباط محاولات إدخال (102) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط (500519) قرص مهلوس.

كما تم توقيف (245) شخص وضبط (37) مركبة و(215) مولدا كهربائيا و(137)مطارق ضغط و(11)جهاز للكشف عن المعادن.

وتم توقيف (13) شخص آخر وضبط (06) بنادق صيد و (17142) لتر من الوقود و (64) طن. من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(58) قنطار من مادة التبغ خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف (171) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.