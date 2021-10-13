إحباط إدخال كميات ضخمة من “الزطلة” عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 10 بارونات مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ430 كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر 2021.

وأشارت حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، صدرت اليوم الأربعاء، إلى الكمية الضخمة من الكيف المعالج والتي تجاوزت 10 قناطير، حيث تم ضبطها ببشار وكانت موضوع بيان صدر سابقا.

كما تم توقيف 28 بارون مخدرات آخر وحجز 90 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 473328 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 311 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، 47 مركبة و400 مولدا كهربائيا و284 مطرقة ضغط، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و8 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 11 شخصا آخر وحجز 23 بندقية صيد ومسدس تقليدي الصنع و653360 وحدة من الألعاب النارية، و44 قنطار من مادة التبغ و4873 وحدة من مختلف المشروبات، بكل من أدرار وبسكرة وعنابة ومسيلة وسطيف وتبسة وباتنة والوادي.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ71724 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس، حسب ذات البيان.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp