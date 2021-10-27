إحباط إدخال كمية ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أحبطت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، شملت الفترة الممتدة ما بين 20 و26 أكتوبر الجاري، قدرت كمية المحجوزات بـ625 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 21 تاجر مخدرات بحوزتهم 42968 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت مفارز للجيش، 161 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت ذات المفارز، 9 مركبات و228 مولدا كهربائيا و101 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات.

كما تم ضبط معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و35 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

كما تم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 12 بندقية صيد و4543 خرطوشة و60,5 قنطار من مادة التبغ و2225 وحدة من مختلف المشروبات بكل من خنشلة وسطيف وباتنة والوادي وبسكرة.

وأحبطت ذات المصالح، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9546 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

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