إحباط إدخال كمية كبيرة من المهلوسات بحوزة مسافر قادم من فرنسا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببجاية. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية إلى التراب الوطني.

العملية جاءت في إطار مهام الرقابة الجمركية على حركة المسافرين عبر الحدود. حيث أسفرت عملية التفتيش الجمركي لأمتعة أحد المسافرين القادمين من مرسيليا “فرنسا” على متن رحلة بحرية. عن اكتشاف حبوب وأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليًا، كانت مخبأة بإحكام داخل التجاويف المحاذية لبطاريتي دراجتين كهربائيتين. بالإضافة كذلك إلى قالبي شموع مزخرفين، ضمن الأمتعة المحملة داخل سيارته النفعية.

وقد تمثلت المحجوزات في 9330 قرص مهلوس من نوع إكستازي، و 400 غرام من بودرة بقايا أقراص الإكستازي الممزوجة بمادة الشمع. وعلى إثر ذلك، تم حجز البضاعة المحظورة ووسائل التمويه المستخدمة. بالإضافة كذلك إلى وسيلة النقل، مع توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

من جهتها أكدت مصالح الجمارك، أن هذه العملية تدل على يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لكل أشكال التهريب، وكشف مختلف الأساليب الاحتيالية التي تستهدف المساس بالصحة العامة، الأمن والاستقرار العمومي، في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود.