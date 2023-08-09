إحباط إدخال 10 قناطير كيف من المغرب وتدمير 19 مخبأ للإرهاب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن، من إحباط محاولة إدخال أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، تم توقيف 51 تاجر مخدرات واسترجاع مسدس رشاش من نوع (كلاشنيكوف).

كما تم إحباط محاولات إدخال 10 قناطير و66 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 531435 قرصاً مهلوساً.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تمكّنت مفرزة للجيش، خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة، من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية.

وتحتوي المخابئ على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة. كما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز الجيش 96 شخصاً، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت.

وضبطت 21 مركبة و147 مولّداً كهربائياً و61 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تمّ توقيف ثمانية أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد ومسدسين آليين. فضلاً عن كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ74 طناً، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، “محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 15363 لتراً. بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 6 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 184 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.