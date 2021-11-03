إحباط إدخال 16 قنطار زطلة عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 9 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. وأحبطت إدخال كميات ضخمة من زطلة عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع، شملت الفترة الممتدة بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر، أحبطت مفارز الجيش، محاولات إدخال كميات معتبرة من زطلة عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ16 قنطار و66 كيلوغرام من الكيف المعالج “زطلة”.

كما تم توقيف 35 تاجر مخدرات بحوزتهم 100631 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت مفارز للجيش، 194 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

كما ضبطت ذات المفارز، 21 مركبة و178 مولدا كهربائيا و112 مطرقة ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات.

بالإضافة إلى ضبط معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و3,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

في حين تم توقيف 16 شخص آخر وحجز 14 بندقية صيد و22737 وحدة من مختلف المشروبات. بكل من غرداية والأغواط وبسكرة وتيزي وزو وتبسة ومعسكر وبومرداس وتيسمسيلت.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ8205 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف 143 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الطارف وتمنراست وتلمسان وجانت وبشار والوادي.

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