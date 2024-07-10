إحباط إدخال 17 قنطار من الكيف و45 كلغ كوكايين من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 63 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 17 قنطار و 66 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وخلال الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 جويلية 2024، في كامل التراب الوطني، أشترت إلى أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بخنشلة. قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. مكنت من ضبط مسدس رشاش MAT-49 وقذيفتي هاون ببرج باجي مختار.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 63 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 17 قنطار و 66 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى ضبط 45,5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 941112 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح 150 شخصا. وضبطت 37 مركبة و 85 مولدا كهربائيا و71 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات. تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما أسفرت عن توقيف (26) شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و 09 بنادق صيد و 05 مسدسات آلية. و 41211 لتر من الوقود و 118 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و224,5 قنطار من مادة التبغ.